Formazioni ufficiali Lazio-Lecce | le scelte dei due allenatori

Alle 20.45 di oggi andrà in scena la sfida del campionato di Serie A tra Lazio e Lecce. Ecco leDi seguito riportiamo ledi Lazio e Lecce. LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe ...Commenta per primo LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore : Sarri LECCE (4 - 3 - 3): ...Commenta per primo Da una parte la volontà di chiudere la contesa Champions League , dall'altra quella di dare una sterzata per la salvezza . Lazio - Lecce è l'anticipo della 35ª giornata di ...

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce, match valido per la 35esima giornata di Serie A. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis A ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...