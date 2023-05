Formare docenti di sostegno che non vedono l’ora di passare al posto comune è dannoso per la scuola Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 12 maggio 2023) inviata da Stefano Gritti - Sono un insegnante di scienze motorie con alle spalle 25 anni di precariato nonostante fossi vincitore di concorso. Non ho mai voluto fare il docente diin quanto non ho studiato per fare quello. Ma molti miei colleghi hanno fatto la scelta di farlo per entrare subito in ruolo e dopo "l'inferno "(così lo chiamavano) poter finalmente iniziare a fare il prof. di scienze motorie.... L'articolo .