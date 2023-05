Fonti Eliseo | «Possibile incontro Meloni-Macron la prossima settimana»

(Di venerdì 12 maggio 2023) «L’Italia rimane un partner molto importante per la Francia e gli scambi tra Parigi e Roma continuano a tutti i livelli»:dell’rispondono così a una domanda dell’agenzia Ansa su untradopo le polemiche della scorsasulla presunta cattiva gestione dell’immigrazione da parte del governo italiano. «Il presidente della Repubblica Emmanuelavrà molto probabilmente occasione di incontrare Giorgiala, in diversi momenti, a Reykjavík ma anche nel quadro del summit del G7», hanno continuato. Nella foto:durante il faccia a faccia che ha avuto luogo in un albergo del ...

Dopo le tensioni delle ultime settimane, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni potrebbero chiarire tutto in un incontro in programma, ...L'Eliseo fa sapere che il confronto si terrà prima durante il Consiglio d'Europa in Islanda e poi al vertice del G7 in Giappone ...