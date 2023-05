Fognini-Kecmanovic | Internazionali BNL d’Italia | ultime e diretta tv

(Di venerdì 12 maggio 2023) È arrivato il momento di scendere in capo facendo, davvero, sul serio. La cornice cittadina è una delle più belle del mondo (se non la migliore che ci sia) e tutti gli atleti vorranno ricalcare le orme dei tanti vincitori capitolini scalzando Novak Djokovic e Iga Swiatek, attuali detentori degli scranni imperiali di Roma. Il Foro Italico ha accesso le sue luci da qualche giorno sugliBNL2023, ma gli effetti speciali ancora non sono arrivati. I grandi tennisti dei circuiti ATP e WTA si stanno lentamente “scongelando” preparandosi a navigare sulla terra rossa all’ombra del Colosseo. Un torneo, quello della Città Eterna, al quale sono molto attaccati gli italiani che tenteranno di tingere di tricolore la manifestazione della Capitale. Nella giornata odierna cominceranno i trentaduesimi di finale e una delle partita da tabellone è ...

Miomir- FabioSolo una preghiera: rivogliamo vedere lo stessodell'altra sera contro Murray: concentrato, perfetto nel comportamento, meraviglioso in certe giocate. Ha ...A seguire sarà il turno di Fabio, che dopo il bel successo ai danni di Andy Murray si trova a sfidare Miomir. Il serbo sulla terra battuta non ha mai incantato, ma nell'ultimo ...SEGUI IL LIVE DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (venerdì 12 maggio) . I due giocatori sono pianificati come terzo ...

Oggi, venerdì 12 maggio, Fabio Fognini tornerà in campo negli Internazionali d'Italia 2023 di tennis. Sul campo "Pietrangeli" il ligure sarà impegnato nel secondo turno contro il serbo Miomir Kecmanov ...Il live e la diretta testuale di Fognini-Kecmanovic, incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d'Italia 2023.