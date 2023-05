Fiumicino | squarciate nella notte le gomme di un mezzo della Misericorida

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 12 maggio 2023)– “Questacon un coltello sono stateledel nostro nove posti“. A denunciare quanto accaduto è Elisabetta Cortani, governatriceMisericordia di, che sui social posta le foto dei penumatici forati. “Stiamo già provvedendo al cambio e siamo in attesa che il gommista ci metta per iscritto che sono state bucate con la lama di coltello. Ovviamente verrà sporta denuncia contro ignoti ma vorrei dire allo squallido esecutore di questo gesto che non ne serviranno altri perché noi andiamo comunque avanti senza alcun timore e a testa alta!”. “E’ gravissimo quello che è successo alla Misericordia confraternita città di. Un atto inaccettabile che va condannato senza se e senza ma. La Misericordia, le sue volontarie e i suoi ...