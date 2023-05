Fiumicino | busta con proiettile al candidato della Lega | “Ritirati altrimenti…”

Con sé aveva una borsa che non è ladi plastica azzurra catturata dagli occhi elettronici di ... per la mattina successiva, con direzione aeroporto di. L'aggressore invece, come ...La società Aeroporti di Roma , che gestisce proprioe Ciampino, quartier generale più ... senza particolari penalità inpaga; mentre un'auto privata è disponibile per scortare il ...... senza limitazioni legate alla quantità (i famigerati tubetti da 100ml che dovevano essere riposti in unatrasparente e tolti dalla valigia al momento dei controlli)., tra i grandi ...

Fiumicino, busta con proiettile al candidato della Lega: "Ritirati ... Il Faro online