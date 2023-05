Fitch conferma il rating dell' Italia e rivede al rialzo la crescita

(Di venerdì 12 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –hato ila BBB con outlook stabile.L'elevato debitoè compensato da “solidi fondamentali – spiega l'agenzia in una nota -: ilè supportato da un'economia diversificata e ad alto valore aggiunto, dall'appartenenza all'eurozona, da istituzioni solide e da un PIL pro capite che è più del doppioa mediana del gruppo di pari. Queste caratteristiche del credito sono controbilanciate da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare un debito pubblico molto elevato, un orientamento fiscale relativamente accomodante dopo la pandemia, un potenziale dieconomica contenuto e, più recentemente, un contesto di rendimenti più ...

Il Ftse Mib sale dello 0,92% a 27.347 punti base, mentre la pagella di, che questa sera ...un tale punto di vista il componente del board Michelle Bowman, secondo il quale la Fed deve ..., inoltre, valuta positivamente anche il profilo di liquidità del gruppo. L'agenzia di rating ha particolarmente apprezzato come la crescita sarà sostenuta da un modello di business a minor ..., inoltre, valuta positivamente anche il profilo di liquidità del Gruppo. "Arriva una nuovache la strada tracciata dal Piano Industriale sia quella ottimale per il Gruppo e che i ...

Fitch conferma il rating BBB dell’Italia, outlook stabile Il Sole 24 ORE

Fitch conferma il rating 'BBB' sull'Italia. Lo si legge in una nota dell'agenzia, che mantiene a 'stabile' l'outlook. La crescita italiana ha "superato le nostre attese nel primo trimestre del 2023" ...Venerdì 12 maggio 2023 l’agenzia americana Fitch ha confermato il rating BBB per l’Italia con un outlook stabile. La nota è stata emessa in tarda serata. (riproduzione riservata) Leggi anche: Rating, ...