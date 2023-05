(Di venerdì 12 maggio 2023) Il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini ribadisce la decisione del governo di intervenire via delega fiscale (per la cui piena attuazione il governo si è dato un orizzonte di due anni) sulle cosiddette “microtasse” a partire proprio dal

Tra le altrevalutate dall'esecutivo c'è anche l'estensione del meccanismo di cooperative ...e bisognerà prima trovare le coperture per finanziare tutti i piani del governo in tema di. ...PER I PROFESSIONISTI Norme & Tributi PlusScopri di più EBOOK I Focus di Norme & Tributi Scopri di più Per le persone fisiche che stanno all'estero e vogliano venire in Italia secondo il ...... finanza e, Emanuele Orsini, in audizione sul ddl. "Esprimiamo apprezzamento " ha detto ... Dubbi sorgono sulledi flat tax incrementale sugli aumenti contrattuali dei dipendenti. "Un ...

Fisco, ipotesi stop al superbollo per le auto di lusso. Come funziona Il Sole 24 ORE

Il governo punta sul regime dell'adempimento collaborativo per attirare i paperoni in Italia. Si tratta del sistema per instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, ...Aliquota Iva a zero tra gli obiettivi da raggiungere, ma con inserimento nell’attuazione della delega fiscale vincolato al reperimento delle risorse necessarie. Apertura a una riduzione delle aliquote ...