Fisciano | gite scolastiche in sicurezza grazie alla Polizia Municipale

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questa pomeriggio, venerdì 12 maggio, durante un servizio di controllo da parte dellasui bus in partenza dscuola “A. De Caro” di Lancusi per una gita scolastica programmata, un bus non è stato fatto partire fino all’arrivo di un nuovo autista. I caschi bianchi agli ordini del Comandante Cap. Francesco Saverio Della Bella hanno rilevato infrazioni al codice della strada. Gli Agenti dihanno verbalizzato il conducente per la mancanza della patente di guida al seguito. Le verifiche che in questi giorni si stanno susseguendo hanno ricevuto il plauso di molti genitori, compiaciuti che i controlli abbiano evitato ai propri figli di viaggiare su un mezzo non in possesso delle dovute autorizzazioni. Le verifiche saranno effettuate anche nei prossimi giorni e per ...