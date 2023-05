Fiorentina-Udinese | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

...GIORNATA Lecce 60 Torino 5551 Roma 51 Sassuolo 50 Frosinone 47 Juventus 47 Inter 45 Sampdoria 43 Empoli 42 Hellas Verona 42 Milan 40 Bologna 39 Cagliari 39 Atalanta 35 Napoli 32...12.30 ARBITRO: DI BELLO ASSISTENTI; BERCIGLI " CECCONI IV: SANTORO VAR: GUIDA AVAR: BANTIh. 15.00 ARBITRO: PATERNA ASSISTENTI; VONO " SACCENTI IV: GUALTIERI M. VAR: ABISSO AVAR: ...... Sanabria non brilla in trasferta RISCHIATUTTO: Doig può dare soddisfazioniConsigli Fantacalcio, dalla Juventus alla Roma: le ultimeFiorentina -domenica ore 15(4 - 3 - 3): ...

Fiorentina-Udinese è uno dei due match domenicali delle 15 della 35esima giornata di Serie A. I viola di Vincenzo Italiano sono entrati in un loop negativo che ha portato da un lato a subire la rimont ...Quart'ultima giornata di serie A che arriva subito dopo una tre giorni di coppe europee in chiaro scuro per le squadre italiane.Lazio ...