Fiorentina | Jovic e Terzic contro Italiano | polemica sui social

(Di venerdì 12 maggio 2023) C'è delusione nel clan viola per la sconfitta subita ieri sera con il Basilea al 92' che complica il sogno della finale di Conference League il 7 giugno a Praga. Ma ad alimentare la tensione all'...

Ma ad alimentare la tensione all'interno dellac'è anche l'episodio che chiama in causa Lukae Aleksa Terzic: i due giocatori serbi (il primo è entrato al 35' del secondo tempo al ...Commenta per primo Che la partita contro il Basilea abbia lasciato qualche strascico in casaDifficile a dirsi, resta il fatto che quella fatta da Aleksa Terzic e Lukasui propri canali Instagram resta senz'altro una figuraccia. I due calciatori serbi hanno infatti ......sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn LE PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Barak, Mandragora, Amrabat; Gonzalez,,...

C'è delusione nel clan viola per la sconfitta subita ieri sera con il Basilea al 92' che complica il sogno della finale di Conference League il 7 giugno a Praga. (ANSA) ...Tutte le probabili formazioni e i fanta-consigli della 35°giornata di Serie A, che si aprirà venerdì sera con importantissimo Lazio vs Lecce.