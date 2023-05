Fiorentina | Amrabat derubato Ladri in casa mentre era in campo contro il Basilea

Notizie Calcio - Furto in casa del giocatore della, Sofyan, ieri sera durante la partitaBasilea. I malviventi, secondo quanto ricostruito, avrebbero forzato una finestra dell'abitazione del calciatore, che è situata ...Il centrocampista della, Sofyan, è stato vittima nelle tarda serata di ieri di un furto all'interno della sua abitazione nel Comune di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze . Tutto è accaduto ...Commenta per primo Non bastava la serataccia europea in cui laè uscita dal Franchi sconfitta contro il Basilea. Per Sofyanquella di ieri è stata una serata da dimenticare anche per ciò che succede fuori dal campo. Il marocchino, proprio ...

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: 35esima giornata Serie A 2022/2023. Ballottaggi, squalificati e indisponibili per il fantacalcio ...I ladri sono entrati dalla finestra del primo piano che è stata rotta ed è stato lo stesso Amrabat a chiamare i carabinieri che sono arrivati immediatamente sul posto intorno alla mezzanotte.