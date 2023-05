Fino a che punto è giusto allenarsi? Come capire se il proprio programma di allenamento è corretto? E la dieta è bilanciata per lo sforzo sportivo? O si rischia di esagerare? Le risposte di una super esperta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 12 maggio 2023) Si sono da poco placati i clamori sollevati dalle Farfalle. Le campionesse di ginnastica hanno alzato la voce contro uneccessivo. Non solo daldi vista fisico. Anzi. Eppure non sono le prime atlete professioniste ad avere problemi per lo stress provocato da esercizi eferrea. Anche chi pratica sport in modo non professionale, però, può incorrere nel rischio di eccedere. Non solo con corse troppo lunghe o sedute in palestra estenuanti, ma anche con scelte alimentari sbagliate. Ne abbiamo parlato con una, la professoressa Daniela Lucini, responsabile del Servizio di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico all’Irccs Auxologico Capitanio di Milano. ...