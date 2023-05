Finisce il sogno romano di Lisa Pigato | fuori al secondo turno

(Di venerdì 12 maggio 2023)alildi. La tennista bergamasca era riuscita a vincere la sua prima partita nel circuito WTA a Roma contro la connazionnale Cherubini, ma si è arresa a Daria Kasatkina ai trentaduesimi. Nulla da fare per la diciannovenne contro la numero 9 del mondo (è al momento alla 483), ottava testa di serie del tabellone principale, nel quale la giovane orobica era entrata come wild card. Un ko prevedibile arrivato con un tondo 6-1 6-2, con solo il 30% delle palle break sfruttate sulle e una prima di servizio particolarmente favorevole alla russa, che ha messo fine al percorso. La giovane promessa della racchetta dagli Internazionali BNL d’Italia ha comunque chiuso con un bilancio più che positivo, da cui ripartire verso i prossimi ...

