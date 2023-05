Finanziere indagato per violenza sessuale | Abusi mentre era di piantone

... uno a Rimini La diga di Ridracoli continua a tracimare da due giorni, terza volta quest'anno - VIDEO Presunti abusi su un'amica della compagna in caserma a Rimini,53enneUn appuntato della Guardia di Finanza di Rimini, 53 anni originario del Pesarese, èper violenza sessuale che sarebbe stata commessa mentre era di piantone in caserma. Nei ... Al, i ...... uno a Rimini La diga di Ridracoli continua a tracimare da due giorni, terza volta quest'anno - VIDEO Presunti abusi su un'amica della compagna in caserma a Rimini,53enne A ...

Rimini, un finanziere indagato per violenza sessuale in caserma: gli ... Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il militare è indagato anche per violata consegna, perché avrebbe abbandonato il posto di guardia. Lui respinge le accuse e parla di un momento di intimità voluto da entrambi e di un brusco cambio di ...