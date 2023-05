(Di venerdì 12 maggio 2023) Luis, ex giocatore di Real Madrid e Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport riguardo alla sua nuova avventuraIn campo Luisè stato una dei più validi rappresentanti di un calcio stiloso, raffinato ed elegante. Oggi porta questa sua qualità, lanciando una linea denominata LF. Il campioneghese, Pallone d’Oro del 2000, ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport. CONSIGLI DELLA MOGLIE – «Sì, ha sempre buon gusto, mi consiglia e dà le sue opinioni». CITTA’ DELLALO HANNO INFLUENZATO – «In realtà no, però vivere in grandi città con stile e culture differenti è comunque stato di aiuto e ispirazione. Personalmente sono sempre stato attratto dal vestire bene e con, un aspetto dello stile che ...

Figo: «Adesso porto la mia classe nella moda» Calcio News 24

