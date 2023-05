(Di venerdì 12 maggio 2023)è la storia intensa ed intrecciata di due donne i cui destini ad un certo punto si sfiorano e poi si unisono in una drammaticacomune per ricostruire finalmente una storia personale e collettiva....

è un podcast emozionale di attimi eccezionali ricco di intrecci misteriosi e di vite travolte dalla storia del loro stesso Paese, in esclusiva su RaiPlay Sound dal 16 maggio. Unnell'...Questa mostra sarà un vero e proprionel tempo frutto di un'indagine quasi archeologica di ... dalle prime opere pittoriche ispirate dalla passione ereditata dal padre Pedro edi un ...Ci sono storie aziendali che valgono la pena di essere raccontate perchédi un territorio, portatrici sane di una tradizione tutta italiana : stiamo parlano del brand ... dopo unin ...

Figlie, viaggio nell’Argentina della dittatura alla ricerca di una madre mai conosciuta Gazzetta del Sud

Un Pasolini intimo e inedito , morto giovanissimo durante la guerra partigiana, racchiuso nell’intreccio familiare, è quello al quale dà voce e anima ...Una convergenza spazio-temporale ha messo insieme, per un istante, Cabras, paese di ottomila anime in provincia di Oristano, e Martina Franca, per un fatto accaduto intorno agli anni trenta ...