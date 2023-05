Figli di coppie gay | da Torino l’appello dei sindaci Pd Anche la Pascale in platea

(Di venerdì 12 maggio 2023) Per la sinistra è la priorità delle priorità. Più della sanità, delle pensioni, del salario minimo, pur tanto strombazzato. Infatti, la mobilitazione scatta solo quando di mezzo c’è il gender, la sua vera ossessione. Prova ne sia l’arrivo oggi della carovana arcobaleno – 300 in tutto – al Teatro Carignano di, su invito del sindaco Stefano Lo Russo. Obiettivo, manco a dirlo, lanciare un «messaggio al Parlamento» per chiedere parità di diritti per idelleomogenitoriali. Collegati da remotoi primi cittadini di Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Bari. Con quello diformano una sorta di Magnifici 7: tutti del Pd, ovviamente. Apposta Lo Russo ha subito messo le mani avanti parlando di «proposta degli amministratori locali e non di partito». Pietosa bugia. Da ...

...ha parlato di matrimonio egualitario come soluzione e da Firenze Dario Nardella ha ribadito la propria convinzione che vada colmato il " vuoto normativo sulle garanzie dei diritti deidi...... Stefano Lo Russo, per protestare contro la decisione del governo di proibire le trascrizione all'anagrafe deidelleomogenitoriali. Trascrizioni alle quali si oppongono i cattolici di ...... si sono dati appuntamento a Torino con l'evento 'La Città per i diritti', per istigare a violare la legge con le trascrizioni anagrafiche perdidello stesso sesso, spalancando così le ...

Figli coppie omogenitoriali, Manfredi: «Il matrimonio egualitario può essere la soluzione» ilmattino.it

