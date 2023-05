FIFA 23 SBC Marco Reus TOTS Moments | Annunciata la carta Team Of The Season

Leggi su fifaultimateteam

(Di venerdì 12 maggio 2023) EA Sports ha rilasciato la SBC che permette di sbloccare la versionediper la modalità23 Ultimate. Potrete riscattare ladell’attaccante tedesco che milita nel Borussia Dortmund completando la Squad Building Challenge che è ora disponibile in FUT 23. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti giocatore speciali all’interno dei pacchetti FUT. Festeggia i migliori giocatori dei campionati più importanti al mondo e non solo nella stagione 2022/23. I giocatori più costanti di questa stagione. Festeggia i migliori giocatori che hanno ricevuto un oggetto speciale basato sulle ...