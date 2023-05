FIFA 23 Obiettivi Marcus Thuram TOTS | Soluzioni Enigmi Anno In Rassegna Bundesliga

(Di venerdì 12 maggio 2023) EA Sports ha rilasciato gliInche permettono di sbloccare la versionediper la modalità23 Ultimate Team. Potrete riscattare la carta dell’attaccante francese che milita nel Borussia Monchengladbach completando gliche sono ora disponibili in FUT 23. Completando gliin questione riscatterete anche la cartadel difensore olandese dell’Union Berlino Danilho Doekhi e la carta baby icon dell’attaccante tedesco Gerd Muller. EA Sports ha eletto i giocatori che si sono contraddistinti per le loro performance durante il campionato. I giocatori, attentamente selezionati, sono ora disponibili sotto forma di oggetti ...

Hemerald, F1WithCarolina e Turi giocheranno in diretta rispettivamente a Fortnite, Minecraft, Forza Horizon 5 e FIFA 23, coinvolgendo la loro community per raggiungere due grandi obiettivi:

Fifa 23 Obiettivo Anno in rassegna Bundesliga [PE] FUT Universe

Numero di sfide da completare: 7 Scadenza: 22 maggio Premio finale: 1x Squadra della stagione (TOTS) Thuram Non scambiab. + x1 Pack Giocatori Rari Non Scambiab.Scopri il TOTS della Bundesliga, la Squadra della Stagione del campionato tedesco! Disponibile su FIFA 23 da venerdì 12 maggio ...