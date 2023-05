Fiat - Prime immagini del Titano | il nuovo pick-up per il Sudamerica - VIDEO

(Di venerdì 12 maggio 2023) La filiale brasiliana di Stellantis ha pubblicato ledel, il-up di segmento D che andrà ad ampliare, in, la gamma del marchio italiano, già presente con ilToro (da 4,9 metri) e il più compatto Strada (da circa 4 metri e mezzo). Annunciato lo scorso dicembre, questomodello sarà svelato per intero prossimamente e venduto nella seconda metà dell'anno. Cugino d'oltralpe. Ilappare frutto delle sinergie, tutte interne al gruppo, tra lae la Peugeot e dovrebbe nascere sulla base del Landtrek, un-up a singola o doppia cabina con dimensioni tra i 5,33 e i 5,39 metri e capacità di carico di una tonnellata, lanciato ...

...medio che la casa italiana svelerà a breve in Brasile Il filmato presenta anche leimmagini esterne senza camuffamento del veicolo, che arriva a completare la line - up dei pick - up, ...Il personale sanitario, dopo lecure sul luogo dell'incidente, ha trasferito a bordo di un'... Attorno alle 14, un furgoneDucato e una moto Bmw GS di grossa cilindrata si sono scontrati in ...LaPanda era in sosta e, secondo leipotesi, il rogo potrebbe essere stato la conseguenza di un gesto doloso. Per questo motivo sono stati fatti tutti i rilevi del caso anche da parte ...

Nuova Fiat 600, lo spot in piazza San Pietro. Prime foto e reazioni del pubblico La Gazzetta dello Sport

Più grande dei già affermati Toro e Strada, dovrebbe condividere in toto il progetto tecnico con il Peugeot Landtrek. Sarà in vendita nella seconda metà dell'anno ...Fiat ha svelato oggi il primo teaser del suo nuovo modello nel segmento dei D-pickup per il Brasile. Il video ne rivela già il nome: Fiat Titano, ispirato alla divinità della mitologia greca che affro ...