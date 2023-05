L'evento si terrà sabato 13 maggio, nel corso della 'SuperFest' un evento in cui l'amministrazione incontrerà i cittadini per un momento di festa, dalle 11 alle 23. Il concorso per l'...... torna la sagra degli asparagi Scontro tra auto e furgone, una persona incastrata nell'abitacolo Furto a, i ladri forzano la porta e rubano i contanti De Toni, primo giorno dae le sue ...... una persona incastrata nell'abitacolo Furto a, i ladri forzano la porta e rubano i contanti De Toni, primo giorno dae le sue priorità per Udine: 'Sapete perché abbiamo vinto&...

Feadis, il sindaco cerca moglie...e indice il "concorso di first lady" TGCOM

Un concorso per eleggere la first lady che accompagnerà Luca Balloch, neo sindaco di Faedis durante gli eventi istituzionali. Questa la trovata del primo cittadino friulano, che aveva lanciato l'idea ...Una giuria popolare sceglierà la donna che accompagnerà negli impegni istituzionali il 49enne Luca Bolloch, appena eletto primo cittadino di ...