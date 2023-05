Farmaci | in Ddl Semplificazioni norma contro carenze

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) - Nel disegno di legge, fra le misure per la sanità, anche unaper far fronte alledi medicinali, che modifica l’attualetiva rendendo più tempestiva la comunicazione in caso di carenza e agevolando l’approvvigionamento dei...

...la comunicazione in caso di carenza e agevolando l'approvvigionamento dei. Lo comunica il ministero della Salute, in una nota al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il. In ...... che modifica l'attuale normativa rendendo più tempestiva la comunicazione in caso di carenza e agevolando l'approvvigionamento dei. Più nel dettaglio viene stabilito che "la comunicazione ......pubblicità deiall'ok ai dentisti per eseguire attività di medicina estetica in specifiche parti del viso. Queste alcune delle novità, in materia di salute, contenute nel cosiddetto '...

Farmaci, domani in CdM il Ddl per le semplificazioni: più ricette elettroniche e meno burocrazia Finanza Repubblica

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato le misure per la salute contenute nel Ddl Semplificazioni, sottolineando l’implementazione della ricetta elettronica, sia rossa che bianca, ch ...Roma, 11 mag. (Adnkronos Salute) – Nel disegno di legge Semplificazioni, fra le misure per la sanità, anche una norma per far fronte alle carenze di medicinali, che modifica l’attuale normativa renden ...