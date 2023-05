Famiglia trova “gatto” abbandonato per strada – guarda meglio e realizza che non è ciò che pensava

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 12 maggio 2023) Questa storia del 2016 è troppo adorabile per non essere condivisa. Unache si stava godendo la serata ha notato un gattino che vagava da solo per le strade della Thailandia.ndoloperò, si è resa conto che non si trattava di un normale gattino, perché non assomigliava a nessuno di quelli visti in precedenza. Laha deciso di chiamare il Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT), un’organizzazione per la salvaguardia animale che è subito arrivata a dare un’occhiata. Dopo un esame attento, l’organizzazione ha concluso che si trattava di unpescatore, una tipologia disull’orlo dell’estinzione. L’articolo prosegue sotto la foto. Questo “selvatico” da adulto può diventare grande il doppio di un ...