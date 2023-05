Faedis | il sindaco cerca mogliee indice il concorso di first lady

commenta Un concorso per eleggere la first lady che accompagnerà Luca Balloch , neodidurante gli eventi istituzionali. Questa la trovata del primo cittadino friulano, che aveva lanciato l'idea a seguito della sua elezione, avvenuta lo scorso aprile. L'evento si terrà ...commenta Un concorso per eleggere la first lady che accompagnerà Luca Balloch , neodidurante gli eventi istituzionali. Questa la trovata del primo cittadino friulano, che aveva lanciato l'idea a seguito della sua elezione, avvenuta lo scorso aprile. L'evento si terrà ...UDINE - Sarà una giuria popolare a scegliere la first lady. La donna, cioè, che accompagnerà il neodi, comune della provincia di Udine con poco meno di 2.800 abitanti, Luca Balloch , in tutti gli impegni istituzionali. Scapolo, 49 anni compiuti ieri, di professione ingegnere, era ...

Faedis, il sindaco cerca moglie...e indice il "concorso di first lady" TGCOM

Polemiche per l'iniziativa di Luca Balloch: il primo cittadino di una località del Friuli Venezia Giulia ha introdotto una gara per scegliere la sua dolce metà. Con tanto di manifesto definito da molt ...Una giuria popolare sceglierà la donna che accompagnerà negli impegni istituzionali il 49enne Luca Bolloch, appena eletto primo cittadino di ...