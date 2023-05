Fabio Quartararo | “Speriamo sia un punto di svolta”

(Di venerdì 12 maggio 2023) Come di consueto, alla vigilia del Gran Premio, i piloti sono intervenuti in conferenza stampa per presentare la loro gara e parlare del loro stato di forma. Così ha fatto anche, che fin qui non ha brillato tantissimo, ma spera nel riscatto. Andiamo dunque a ripescare alcune delle sue dichiarazioni pronunciate alla vigilia del Gran Premio di Francia.Yamaha (Credit foto – pagina Facebook)Queste dunque alcune delle dichiarazioni dialla vigilia del Gran Premio riportate da Moto.it: “Spero di poter dare un grande spettacolo già da domani,sia undi. Abbiamo provato alcune cose ad Jerez, non tutte hanno funzionato. Dall’inizio ...

"I test a Jerez Abbiamo provato alcune cose ma non tutte hanno funzionato". Nella gara che affronterà in casa a Le Mans, il pilota di MotoGptenterà di risollevare la sua situazione, attualmente non proprio rosea. "Spero di poter dare spettacolo da venerdì. Spero che sia un punto di svolta per la nostra stagione e spero di ...La Yamaha non è affatto in un bel momento. Un solo podio nelle prime quattro gare del Mondiale MotoGP 2023 con il terzo posto diin Texas. Il pilota francese, campione iridato 2021 e vicecampione nella passata stagione, ha già ben 47 punti di ritardo in classifica dal ducatista Pecco Bagnaia e sta facendo una ...Il Gran Premio di casa, appuntamento cruciale per. La spinta del pubblico potrebbe aiutarlo a superare gli ostacoli tecnici, gli stessi di sempre, che il test di Jerez non ha risolto . 'Abbiamo provato alcune cose il lunedì dopo la ...

Rialzati, Fabio: missione-rimonta per il "Diablo" Quartararo a Le Mans - Sportmediaset Sport Mediaset

Chi sarà l’uomo del 1000 La MotoGp arriva a tagliare il traguardo di mille tappe iridate nel fine settimana francese. Nelle ultime tre dizioni tre vittorie ...Il circuito di Le Mans ospita il quinto appuntamento della MotoGP 2023, al quale si arriva con Pecco Bagnaia in vetta alla classifica iridata. Sky e Now offriranno la diretta integrale del weekend, a ...