Fabio Cannavaro | “Ho visto giocare Buffon e gli ho detto di smettere”

(Di venerdì 12 maggio 2023)è intervenuto in occasione della Milano Football Week organizzata da La Gazzetta dello Sport: “Io einsieme in Nazionale? Intanto vediamo lui che vuole fare,che gioca ancora. L’hoin campo, è sempre concentrato ma deve. Gliel’ho: basta”. SportFace.

analizza la stagione del 'suo' Napoli: le dichiarazioni dell'ex difensore dei partenopei, alla Football Week di Milano, ha così parlato della stagione del Napoli. LE ...Commenta per primoè intervenuto in occasione della Milano Football Week e ha parlato dell'altro ospite, Gigi Buffon : 'Io e Buffon insieme in Nazionale Intanto vediamo lui che vuole fare, visto che ..., ex difensore che in carriera ha vinto anche il Pallone d'Oro e adesso allenatore, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, alla Milano Football Week commentando la ...

Fabio Cannavaro, ex difensore tra le altre del Napoli ed ora allenatore, è intervenuto ai microfoni dei media presenti alla Milano Football Week commentando la conquista del titolo da parte del Napoli ...Dopo la fine dell’esperienza sulla panchina del Benevento e la gioia per la vittoria dello scudetto del Napoli, Fabio Cannavaro è tornato a parlare per commentare le semifinali di Champions League e n ...