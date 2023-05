Ex-Whirlpool | Granisso Tea Tek | “A Napoli assorbiremo operai con nuove maestranze”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 maggio 2023) L'intervista al Ceo dell'azienda leader delle rinnovabili che reindustrializzerà il sito: "Produrremo componenti per inseguitori solari e power skid" “Il nostro progetto è forse tra i primissimi di reshoring per la filiera delle rinnovabili e fotovoltaico. I dettagli del business plan e dell’investimento (evidentemente ritenuti congrui in sede di assegnazione dell’area) saranno resi noti a partire dal prossimo 16 maggio, data del confronto presso il tavolo ministeriale. Quel che possiamo dire, anche per correggere alcune inesattezze diffuse in questi giorni, è che produrremo componenti per inseguitori solari e power skid, ovvero le cabine di trasformazione che elevano a media tensione la corrente per la distribuzione in rete”. Così Felice, ceo di Tea Tek Group, spiega, ad Adnkronos/Labitalia, sul progetto di reindustrializzazione che verrà realizzato ...