Evade fisco e sotterra 15 milioni | 4 anni di carcere

Quattro anni di carcere. A tanto è stato condannato Giuliano Rossini, bresciano di 42 anni, che aveva sotterrato nel giardino di casa 15 milioni di euro, frutto di evasione fiscale nell'ambito di una ...... da anni residente in provincia di Parma, che operava in Italia nell'intermediazione di immobili di lusso mediante un'impresa completamente sconosciuta al.

(ANSA) - BRESCIA, 12 MAG - Quattro anni di carcere. A tanto è stato condannato Giuliano Rossini, bresciano di 42 anni, che aveva sotterrato nel giardino di casa 15 milioni di euro, frutto di evasione ...