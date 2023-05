Eurovision Song Contest | la seconda semifinale

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 12 maggio 2023) Decretati tutti gli arti che accedono alla serata finale Rispetto alla primaquestaserata è stata molto più sottotono. Le esibizioni non sono state coinvolgenti come quelle di martedì. A ravvivare l’atmosfera lo spettacolo di Drag queen. Accompagnate da un grande corpo di ballo hanno inneggiato al valore del restare fedeli a sé stessi, per citarle Be who you wanna be. Distaccandoci dalla gara, il tema della sera è stato Music unites generations. Artisti ucraini di diverse generazioni si sono esibiti sul palco dell’arena uniti dal loro amore per la musica. I candidati di Spagna, Ucraina e Regno Unito hanno presentato un estratto delle loro esibizioni. Anche in questa puntata la classifica è stata decretata dalle scelte del pubblico di tutto il mondo. Infatti, quest’anno la giuria di esperti potrà esprimere il suo voto ...