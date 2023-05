Eurovision | nessun messaggio di Zelensky durante la finale | “E’ uno spettacolo apolitico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Non ci saràvideoné intervento di alcun tipo del presidente ucraino Volodymyrla seratadell’Song Contest. L’annuncio è arrivato dall’European Broadcasting Union (Ebu), che ha fatto sapere di aver respinto la richiesta didi intervenire: l’evento è in corso a Liverpool, ma si sarebbe dovuto svolgere in Ucraina data la vittoria dello scorso anno della sua band Kalush Orchestra. “L’Song Contest è unodi intrattenimento internazionale e si svolge in base a rigide regole e principi che sono stati stabiliti sin dalla sua creazione”, si legge in una nota dell’Ebu che sottolinea “la natura apolitica dell’evento”. Ed è proprio “questo principio che vieta la ...