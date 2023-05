Eurovision 2023 | Zelensky non interverrà nella serata finale

(Di venerdì 12 maggio 2023) Londra, 12 mag. (Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyrnon farà sabato un intervento in collegamento video alla giornata conclusiva dell'Song Contest. Lo ha resto noto la European Broadcasting Union (Ebu), spiegando di aver respinto la richiesta didi intervenire. L'evento è in corso a Liverpool, ma si sarebbe dovuto svolgere in Ucraina data la vittoria dello scorso anno della sua band Kalush Orchestra. "L'Song Contest è uno spettacolo di intrattenimento internazionale e si svolge in base a rigide regole e principi che sono stati stabiliti sin dalla sua creazione", si legge in una nota dell'Ebu che sottolinea ''la natura apolitica dell'evento''. Ed è proprio ''questo principio che vieta la possibilità di fare dichiarazioni politiche o simili come ...

Il liveblog - Guerra Russia - Ucraina, Zelensky non potrà parlare all'. Mosca smentisce l'avanzata di Kiev a Backhmut Lo scorso aprile, aveva scritto Euromaidanpress, un uso non proprio ..., i finalisti: ecco chi sono i ventisei artisti che si contenderanno la vittoria nella finale del 13 maggio. Les jeux sont faits , direbbero in Francia. I giochi sono fatti. Dopo la ...Quest'anno L'song contest si svolge Liverpool , nel nord dell'Inghilterra, poiché il Regno Unito si è offerto di ospitare l'al posto del vincitore dell'anno scorso, l'Ucraina, ...

Eurovision 2023: ecco i primi 10 cantanti che andranno alla Finale e la situazione di Marco Mengoni iLMeteo.it

Albania, Armenia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Lituania, Slovenia, Polonia e l'Australia sono stati i fortunati a ottenere un pass per la finalissima. Tuttavia, i fan del San Marino dovranno aspet ...Oltre 6 minuti raccontano la classifica della seconda semifinale della competizione canora europea. In studio Mara Maionchi commenta le scelte del pubblico e Gabriele Corsi cerca di contenerla come pu ...