Eurovision 2023 | Zelensky non interverrà nella serata finale

(Di venerdì 12 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrnon farà sabato un intervento in collegamento video alla giornata conclusiva dell’Song Contest. Lo ha resto noto la European Broadcasting Union (Ebu), spiegando di aver respinto la richiesta didi intervenire. L’evento è in corso a Liverpool, ma si sarebbe dovuto svolgere in Ucraina data la vittoria dello scorso anno della sua band Kalush Orchestra. “L’Song Contest è uno spettacolo di intrattenimento internazionale e si svolge in base a rigide regole e principi che sono stati stabiliti sin dalla sua creazione”, si legge in una nota dell’Ebu che sottolinea ”la natura apolitica dell’evento”. Ed è proprio ”questo principio che vieta la possibilità di fare dichiarazioni politiche o simili come parte del concorso”. ...

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...La notizia è succulenta: dopo 36 anni, i Frankie Goes to Hollywood sono tornati sul palco con la formazione originale composta da Holly Johnson, Paul Rutherford, Mark O’Toole, Brian Nash e Peter Gill.