Eurovision 2023 | il vocal coach | “Ha azzeccato tutto | scalerà la classifica”

Leggi su dilei

(Di venerdì 12 maggio 2023) In attesa di vedere l’esibizione di Marco Mengoni alla finale dell’, sabato 13 maggio, si è svolta la seconda semifinale, più sottotono rispetto alla prima. Anche se almeno un paio di performance di sono distinte dal gruppo, come quella di Gustaph che ha cantato per il Belgio Because Of You. Come ci ha spiegato ilGiancarlo Genise. Dopo aver commentato per noi la prima semifinale dell’, Giancarlo Genise, uno dei più importantiitaliani che ha lavorato coi grandi della musica, partecipando anche a importanti eventi e trasmissioni tv che comprendono oltre al Festival di Sanremo e all’di Torino anche All Together Now, Name That Tune, ci ha spiegato come è andata questa ...