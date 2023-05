Eurovision 2023 | dallo show della drag queen all’inno all’autoerotismo | ecco i finalisti e cosa è successo durante la serata Anche stavolta San Marino torna a casa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 maggio 2023) Se nella prima Semifinale di martedì scorso diverse nazioni hanno portato alla Liverpool Arena un messaggio di pace e contro la guerra in Ucraina, in alcuni casi, citando in maniera diretta la Russia putiniana, i toni sono cambiati nella seconda Semifinale di ieri sera. In diversi brani si è parlato di depressione, relazioni tossiche, allontanamenti famigliari, madell’autoerotismo come atto di libertà. È il caso di Brunette (Armenia) che con “Future Lover” canta di darsi piacere da soli, soprattutto quando le cose in una relazione non vanno bene. Sembra essere allineataBlanka con “Solo” (Polonia) che canta di una donna che oltre, si lanciain una performance erotica rivolta al suo ex fidanzato. È stato il 25enne Reiley ad aprire la seconda Semifinale con “Breaking My Heart” ...