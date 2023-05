Europa League – La finale è più vicina | battuto il Bayer con un goal di Bove Giovedì prossimo il ritorno in Germania

(Di venerdì 12 maggio 2023) Buona la prima. In un Olimpico mai così bello per passione e colori la Roma di Mourinho si regala un sogno chiamato Budapest. Inizio difficoltoso e foriero di una notte da incubo, con la squadra di Xabi che si riversa per i primi 10’ nella metà campo giallorossa creando un paio di occasioni con tiri dal limite. Altro che contropiede, pensi in tribuna ricordando le parole di Mourinho sulla specialità dei tedeschi, ma poi, a poco a poco, ecco la Roma salire d’intensità e pressione e prendere in mano il controllo della gara. Occasioni poche (un colpo di testa bellissimo di Ibanez con salvataggio miracoloso di Hradecky) ma la sensazione che questopotesse essere alla portata anche senza Dybala e Smalling. La ripresa conferma il tutto e il beldi(uno che non ha nulla da invidiare al costosissimo Frattesi) porta ...

Buona la prima . In un Olimpico mai così bello per passione e colori la Roma di Mourinho si regala un sogno chiamato Budapest . Inizio difficoltoso e foriero di una notte da incubo, con la squadra di ...Attacco frontale alla UEFA dopo l'arbitraggio molto discutibile di ieri nei confronti della Juventus La Juventus trova il pareggio in extremis nella semifinale d'andata dicontro il Siviglia. Un risultato che certamente non può essere soddisfacente per i bianconeri ma che allo stesso tempo lascia tutto aperto per il ritorno.'Ieri la Roma è andata benissimo, ero allo stadio Olimpico ed è stata una grande emozione visto che in palio c'è la finale di', ha commentato ancora all'Adnkronos parlando del successo ...

Juve-Siviglia 1-1: gol di En-Nesyri e Gatti | Risultato finale Europa League La Gazzetta dello Sport

findus, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: findus. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.Non si placano le polemiche che riguardano la Juventus: l’ultima coinvolge anche la Uefa, messaggio durissimo ...