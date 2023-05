Europa League | Bonucci è infortunato e non giocherà il ritorno contro il Siviglia

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 12 maggio 2023) 2023-05-12 13:03:53 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Lo Juventus Stadium è esploso di gioia quandoFederico Gatti ha segnato al 97?, a tempo già scaduto, l’1-1 definitivoilnell’andata delle semifinali di UEFA. La partita però ha lasciato altre brutte notizie, oltre al brutto gioco, nelle file della ‘Vecchia Signora’. Leonardosi è ritirato per infortunio -Gatti entrò al suo posto- e, salvo miracolo, non giocare il turno allo Snchez Pizjun.(semi di andata, andata): sintesi e gol per Juventus-1-1 “Penso di essermi fatto male all’adduttore e di aver chiesto un cambio per non peggiorare. Per fortuna è andata bene: sono entrati Gatti e Marc. I test a cui è stato sottoposto al ...