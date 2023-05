Estate 2023 | le Bandiere Blu del mare italiano

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 maggio 2023) Sono 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu nelper la qualità del loro ambiente, 16 in più rispetto alle 210 dello scorso anno. Le 226 località italiane comprendono 458 spiagge. Le 17 nuove spiagge italiane che vantano il riconoscimento dimostrano che ci sono più lidi die lago che rispettano tutti i parametri richiesti; con un solo comune retrocesso per non essere rientrato nei requisiti (si tratta di Cattolica). Oltre ai Comuni, hanno ricevuto la Bandiera Blu anche 84 approdi turistici. Quest’anno sono 226 le località rivierasche insignite del riconoscimento così come 84 approdi turistici. Le spiagge coinvolte sono invece 458, proprio perché in ogni comune possono essere certificate più località: corrispondono all’11% circa delle spiagge premiate a livello mondiale. Anche quest’anno ...