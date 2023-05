Esplosione di Milano | ancora attivo il focolaio dell’incendio L’accaduto

Un video mostra il momento dell'del furgone pieno di bombole Nell'incendio è rimasto ferito in maniera abbastanza seria il conducente del furgone che ha provato a spegnere l'...Un focolaio ha causato un nuovo principio d'incendio questa mattina alle 7, tra via Vasari e via Pier Lombardo , dove ieri l'di alcune bombole su un furgone hanno determinato un vasto incendio che per fortuna non ha fatto vittime. Lo hanno confermato i Vigili del fuoco. La scuola delle Suore mantellate , che si ...Ancora fumo, venerdì mattina, a, e nuove segnalazioni allarmate a Polizia e Vigili del fuoco, per un focolaio che nella notte ... tra via Vasari e via Pier Lombardo, dove giovedì l'di ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...È successo venerdì mattina alle sette. Sul posto i vigili del fuoco. Ancora inagibili gli appartamenti del palazzo interessato dalle fiamme ...