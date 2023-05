Esplosione a Milano | spento nuovo focolaio Si indaga per disastro colposo

(Di venerdì 12 maggio 2023) Ancora fumo, stamani in via Vasari, e nuove segnalazioni allarmate a polizia e vigili del fuoco per unche nella notte ha preso forza e che ha provocato unprincipio d'incendio che ha costretto i pompieri a tornare, dopo l'di ieri, per spegnerlo definitivamente. Ilsi è riacceso verso le 7 quando, nella strada ancora chiusa dopo lo scoppio e l'incendio di ieri, i residenti hanno notato del fumo uscire da una finestra del secondo piano dello stabile interessato dalla deflagrazione. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale. Si escludono pericoli per le persone (VIDEO - FOTO).

. Ore 11,30, via Pier Lombardo angolo via Vasari, zona Porta Romana, cinque esplosioni, ... "Ho sentito una forteattorno alle undici e mezza, o forse mezzogiorno meno un quarto - ...I boati, l', le fiamme e il fumo che è salito fino ai piani alti del civico 19. Ha un fagotto accanto a sé sulla strada. Il computer, essenziale per il suo lavoro, pochi libri, qualche ...L'inchiesta sull'punta sul furgone dell'ossigeno. Gli investigatori hanno cominciato subito le indagini su quanto accaduto in via Pier Lombardo angolo via Vasari. Ovvero sui sette botti che hanno ...

Milano, grossa esplosione in centro: scoppia un furgone che trasportava bombole di ossigeno in via Pier Lombardo Corriere Milano

Nella giornata dell'11 maggio nella zona di Porta romana è divampato un incendio che ha fatto temere il peggio: ecco cos'è successo.