(Di venerdì 12 maggio 2023) "Aè in corso un'delle forze ucraine. Il nemico è per lo più sulla difensiva. E in posizione di shock", ha scritto su Telegram uno degli ufficiali ucraini sul fronte, il ...

... scrivendo su Telegram, hanno riferito di progressi ucraini a nord e a sud della città orientale di Bakhmut, con alcuni che suggerivano l'inizio di una controffensiva di. .Stando a quanto dichiarato da, l'ucraino sarebbe avanzato di 2 km a Bakhmut , la strategica città del Donbass da settimane al centro di una violentissima battaglia con protagonista la ...Lo ha sottolineato la vice ministra della Difesa di, Hanna Maliar, in un post su Telegram in ...ultime settimane e ciò in contrasto con le osservazioni di alcuni alti comandanti dell'...

Esercito Kiev, a Bakhmut siamo in fase offensiva attiva - Mondo Agenzia ANSA

La controffensiva ucraina sarà potenziata da Skynez, una sorta di "arma segreta" in costruzione in Italia: se Kiev avanza, in Ucraina però aumentano i rischi di una guerra nucleare.