Esce il Manifesto del cambiamento di Giovanni Caccamo | 60 giovani sognano i futuro Lettera del Papa

(Di venerdì 12 maggio 2023) Unper un nuovo umanesimo disegnato dai, con la prefazione diFrancesco.oggi, 12 maggio, il ‘del’, edito da Treccani. Il volume, a cura del musicista e cantautore, nasce dal concorso di idee ‘Parola ai’, lanciato dall’artista il 31 marzo 2022, in collaborazione con i Musei Vaticani e il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Il punto simbolico di partenza è una risposta all’appello dello scrittore Andrea Camilleri, che affidò alle nuove generazioni, l’arduo compito di far partire un nuovo umanesimo, ma il progetto vero e proprio nasce dal disco di‘Parole’. Cosa cambieresti della società in cui vivi e in che modo? Qual è la ...

... Freemotion, un progetto discografico che fa della libertà il suo. Un album autoprodotto che l'ha vista per tre anni incidere ogni singolo brano a bordo di un camper - trasformato in ...La title track 'Ae tantu tiempu' è il nuovodel genere, un brano immediato e dinamico, nel quale Rankin Lele e Papa Leu ripercorrono il loro vissuto nella storia del reggae 'made in Salento'...Oggi, forse per la prima volta, questo racconto di raccontidalla pronuncia liturgica, da un flusso dall'alto verso il basso, e si offre in una forma diversa, più ruvida, più ispida, anche più ...

Tucker Carlson esce da Fox News: il “divorzio” dopo il ... Il Manifesto

Un manifesto per un nuovo umanesimo disegnato dai giovani, con la prefazione di Papa Francesco. Esce oggi, 12 maggio, il ‘Manifesto del cambiamento’, edito da Treccani. Il volume, a cura del musicista ...Roma, 5 mag. (askanews) – Dopo aver appena concluso il tour nei club “Un meraviglioso modo di incontrarsi”, interamente sold out, esce oggi “Agosto Morsica”, il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose. Il ...