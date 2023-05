Erri De Luca | «Con me stesso parlo napoletano M’insulto | mi incoraggio | sto pure zitto in napoletano»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 maggio 2023) Lo scrittoreDeha rilasciato un’intervista al Venerdì di Repubblica. Nel suo nuovo libro, “Le regole dello Shangai”, mette in scena l’incontro tra un vecchio orologiaio e una gitana in fuga da un matrimonio combinato. Deconosce molte lingue: ha studiato russo, swahili, yiddish, ebraico antico. Gli viene chiesto che posto occupa, tra queste, il, la sua lingua materna. Risponde: «È quella che parlavo con mia madre. Con me. Canticchio, ripeto versi a memoria,, mie stoin, quando intorno c’è ...