Eredivisie | Twente-Nijmegen interrotta | tifosi lanciano boccali di birra in campo

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 maggio 2023) Seconda partita della serata in Olanda che viene. Stavolta siamo in, il massimo campionato, dove un incontro è stato sospeso. La partitaè statadopo il 2-0 segnato dai padroni di casa, questo perché alcunihanno lanciato deipieni diinper la gioia. L’arbitro ha deciso di assumere la drastica decisione per l’incolumità dei giocatori. SportFace.