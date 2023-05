Enel | nuovo Cda nomina Cattaneo amministratore delegato e dg

(Di venerdì 12 maggio 2023) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il Cda hato Flavioe direttore generale di. Lo rende noto il gruppo energetico dopo che il boardto dall'Assemblea del 10 maggio si è riunito oggi a Roma per la prima volta sotto la presidenza di Paolo Scaroni. Il Cda, si legge nella nota, ha inoltre confermato l'assetto dei poteri preesistente, riconoscendo al Presidente il ruolo di supervisione sulle attività di audit (ferma restando la dipendenza gerarchica del responsabile di tale funzione dal Consiglio di Amministrazione), di impulso e supervisione sull'applicazione delle norme di corporate governance riguardanti le attività del Cda, nonché l'incarico di intrattenere, d'intesa e in coordinamento con l'...

... ma gli interessati, attraverso il sito di Toyota, potranno prenotare questomodello per ... I clienti che poi confermeranno l'acquisto del SUV elettrico potranno scegliere tra: WallboxX Way ...... questo SUV non è un adattamento di un modello esistente, ma è completamenteed è il primo di ... riceveranno un esclusivo vantaggio tra una wallboxX Way da 7,4 kW (compresa installazione), ......da Porta Marina si potrà visitare l' area monumentale del Foro Civile - illuminata a cura di... Torre Annunziata, un passo verso il turismo: ecco ilcasello autostradale Arriva l'ok al cambio ...

Paolo Scaroni nominato nuovo presidente dell'Enel Agenzia ANSA

Si è riunito oggi a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di Paolo Scaroni, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nominato dall’Assemblea ordinaria svoltasi lo scorso 10 maggio. Il Con ...L’Osservatorio Startup Intelligence alla scoperta dell’Etna Valley: un ecosistema dove l’Open Innovation e l’Innovazione Digitale rappresentano strumenti chiave di sviluppo. Ne fanno parte gli Hub di ...