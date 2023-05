Il Cda ha nominato Flavio Cattaneo, amministratore delegato e direttore generale di. Lo rende noto il gruppo energetico dopo che il board nominato dall'Assemblea del 10 maggio si è riunito oggi a Roma per la prima volta sotto la presidenza di Paolo Scaroni. Il Cda, si legge ...... ma gli interessati, attraverso il sito di Toyota, potranno prenotare questomodello per ... I clienti che poi confermeranno l'acquisto del SUV elettrico potranno scegliere tra: WallboxX Way ...... questo SUV non è un adattamento di un modello esistente, ma è completamenteed è il primo di ... riceveranno un esclusivo vantaggio tra una wallboxX Way da 7,4 kW (compresa installazione), ...

Enel, nuovo Cda nomina Cattaneo amministratore delegato e dg Adnkronos

Si è riunito oggi a Roma per la prima volta, sotto la presidenza di Paolo Scaroni, il Consiglio di Amministrazione di Enel S.p.A. nominato dall'Assemblea ordinaria svoltasi lo scorso 10 maggio. Il Con ...