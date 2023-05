Enea | metodo innovativo per la riparazione delle lesioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 maggio 2023), sperimentaper la– La rigenerazionedel midollo spinale con un mini-elettrodo adatto alla curvatura del midollo spinale è l’ultimo degli obiettivi che l’(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) sta mettendo a punto. In particolare il dispositivo, ancora in sperimentazione, rientra nella strategia terapeutica innovativa basata sulla stimolazione elettrica di cellule staminali mesenchimali (cellule staminali adulte che si trovano nel midollo osseo in grado di produrre diversi tipi di cellule specializzate del corpo) trapiantate nella regione danneggiata. Alla sperimentazione l’sta lavorando in ...