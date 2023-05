Emily Vegliante | carabiniera morta in un incidente a Cento | aveva 23 anni | lascia un bimbo piccolo

BOLOGNA - È morta sul colpo, carabiniera 22enne in servizio a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, rimasta coinvolta in uno schianto frontale tra due automobili a Cento, nel Ferrarese. È successo ...Dramma a , vicino . Aveva 23 anni ed era una giovane in servizio a San Giovanni in Persiceto:è morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Renazzo di Cento. Intorno alle 15.30, all'incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66, per cause in corso d'...Dolore, sconcerto e incredulità. Così Solopaca ha accolto la notizia della morte della ventiquatrenne, una giovane carabiniere in servizio a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. La ragazza era anche madre di un bambino di quattro anni. Fatale per la giovane donna un ...

Emily Vegliante, chi era la carabiniera di 22 anni morta nell'incidente a Cento il Resto del Carlino

Il primo incidente. Qualche ora prima, sulla Provinciale, si era verificato un altro incidente che ha coinvolto un’auto ed una bicicletta Castro dei Volsci – Secondo… Leggi ...Bologna, 12 maggio 2023 – Giovanissima, Emily Vegliante sorride nella foto in alta uniforme da carabiniere. Un sogno accarezzato e poi raggiunto per la 23enne in servizio alla compagnia dell’Arma di S ...