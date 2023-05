Emilia Romagna | in carcere ex capogruppo del consiglio regionale del Pd | accuse di peculato

Marco Monari, ex capogruppo del Pd nel consiglio regionale dell', è finito in carcere per un peculato da ventimila euro nell'ambito dell'inchiesta su alcuni rimborsi spese tra il 2010 e il 2011. La decisione della Cassazione ha respinto il ricorso ...commenta Nell'ambito del caso 'spese pazze' in, tra il 2010 e il 2011, è finito in carcere l'ex capogruppo del Pd Marco Monari con l'accusa di peculato. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, facendo diventare definitiva ...In carcere per un peculato da ventimila euro nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi spese del Consiglio regionale dell'tra il 2010 e il 2011: si sono aperte le porte del carcere di Forlì per Marco Monari, ex capogruppo del Pd, con la decisione della Cassazione che ha respinto il ricorso della difesa, ...

Spese pazze in Emilia-Romagna, in carcere l’ex capogruppo Pd Marco Monari: condannato in via definitiva… Il Fatto Quotidiano

