Emilia Romagna | il maltempo continua ad abbattersi sulla Regione | sabato 13 maggio è ancora allerta meteo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 maggio 2023), il, purtroppo, protagonista in negativo nelle zone già colpite in queste settimane. Gli esperti hanno annunciatoarancione e gialla in diverse città., iladIladnelle zone già colpite in. Nella giornata di venerdì 12, era stata annuncia un’rossa per criticità idraulica e idrogeologica in alcune zone con piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio. Inoltre, una ...